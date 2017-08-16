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    ABD’den Güney Amerika ülkelerine uyarı: Kuzey Kore’yle ilişkileri kesin

    İHA
    16 Ağustos 2017 - 23:22Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 23:39

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'ye karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek Güney Amerika ülkelerine Kuzey Kore ile olan ilişkilerini kesmeleri yönünde çağrıda bulundu.

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Şili Başkanı Michelle Bachelet ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD’nin Kuzey Kore rejimine yönelik devam eden diplomatik izolasyona büyük önem verdiğini belirterek, “Bugün Şili’yi, Brezilya’yı, Meksika’yı ve Peru’yu, Kuzey Kore’yle olan tün diplomatik ve ticari ilişkilerini kesmeye çağırıyoruz” dedi. Pence, "Yönetimimiz, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin desteğini sıraya koyuyor ve Kuzey Kore'nin kışkırtmalarıyla mücadele konusunda ilerleme görmeye başlıyor" dedi.

    Nisan ayında hükümet karşıtı protestolardan dolayı 120'den fazla insanın öldüğü Venezuela için Güney Amerika’nın “daha fazlasını yapması” gerektiğini söyleyen Pence, ABD'nin barışçıl bir çözüm elde etmek için Güney Amerika'daki diğer ülkelerle birlikte çalışmaya istekli olduğunu tekrarladı.

     

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    Etiketler: abd , kuzey kore , Mike Pence , Kuzey Kore
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