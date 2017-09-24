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    ABD'den göçmen işçi alımını durduruyor

    IHA
    24.09.2017 - 11:18 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 11:18

    ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), 2017 H-2B kapsamında geçici tarım dışı işçileri kiralamak isteyen ABD işverenlerinden gelen dilekçeleri artık kabul etmeyecek.

    ABD Kongresi, mayıs ayında ilk kez, ABD'li işverenlere sağlanan geçici tarım dışı çalışma vizelerini artırmak için Vatan Güvenliği Sekreterliğine yetki vermişti.

    Vatan Güvenliği Sekreteri John Kelly, 2017'de bazı Amerikan işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli sayıda nitelikli ve istekli tarım dışı iş gücünün bulunabileceğini belirledi. Bunun üzerine temmuz ayında yayınlanan bir nihai kural uyarınca son olarak 15 bin vize daha eklendi.

    USCIS, mart ayında açtığı H-2B vizeleri için 2017 yılını kapatmış oldu. Buna göre, USCIS temmuz ayının son kuralında yer alan dosyalama son başvuru tarihini takiben, 15 Eylül'den sonra alınan toplam 13 bin 534 adet 2017 H-2B başlıklı dilekçelerini reddetti. Yapılan açıklamada, reddedilen dilekçelerle ilgili yatırılan ücretler geri ödenmeyecek.

    Etiketler: ABD , Amerika , Kongre
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