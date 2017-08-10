MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>ABD'den flaş Türkiye açıklaması

    ABD'den flaş Türkiye açıklaması

    AA
    10 Ağustos 2017 - 23:40Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 23:41

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "ABD, Türkiye'nin kaygılarını ciddiye almaktadır ve Erdoğan hükümetiyle iletişim halindeyiz. Türkiye'nin PKK hakkında haklı kaygıları var ve biz bunu anlıyoruz" dedi.

    Sözcü Nauert, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "Türkiye güney sınırlarına asker yığıyor, Suriye'deki Kürtlere yönelik bir saldırıdan endişe duyuyor musunuz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Nauert, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna vurgu yaptı. Nauert, şöyle devam etti:

    "HAKLI KAYGILAR"

    "ABD, Türkiye'nin kaygılarını ciddiye almaktadır ve Erdoğan hükümetiyle iletişim halindeyiz. Türkiye'nin PKK hakkında haklı kaygıları var ve biz bunu anlıyoruz. Bölgesel kaygıları var. PKK bir terör organizasyonudur ve yaptıkları saldırıları kınıyoruz."

    Nauert, "Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlere yönelik bir saldırısından endişe duyuyor musunuz?" sorusuna "Bu farazi bir sorudur ve buna cevap vermek istemiyorum." karşılığını verdi.

    Etiketler: ABD , türkiye , pkk
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri