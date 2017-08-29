MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>ABD'den flaş Kuzey Kore açıklaması! 'Tüm seçenekler masada'

    ABD'den flaş Kuzey Kore açıklaması! 'Tüm seçenekler masada'

    Hürriyet Haber
    29 Ağustos 2017 - 14:45Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 15:03

    ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin füze denemesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Kuzey Kore'ye karşı tüm seçenekler masada" ifadesini kullandı.

    Beyaz Saray'ın yayınladığı açıklamada Trump, "Dünya, Kuzey Kore'nin son mesajını güçlü ve net bir şekilde aldı: Bu rejim, komşularını, Birleşmiş Milletler (BM) üyelerini ve uluslararası kabul edilebilir davranışların en düşük standartlarını küçümsediğinin işaretini verdi" ifadelerini kullandı.

    Trump şöyle devam etti: "Tehdit edici ve istikrarsızlaştırıcı hareketler, yalnızca Kuzey Kore rejiminin bölgede ve diğer uluslar arasında izolasyonunu artırıyor. Tüm seçenekler masada."

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: Kuzey Kore , KORE , ABD , TRUMP
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri