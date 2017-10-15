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    ABD'den flaş Kuzey Kore açıklaması! 'Bombalar düşene kadar...'

    Hürriyet Haber
    15.10.2017 - 16:47 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson "İlk bombalar düşene kadar Kuzey Kore krizini diplomatik yollarla çözmeye çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

    Tillerson açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore ile yaşanan krizde diplomatik çabaların gereksiz olduğunu düşünmediğini söyledi. 

    Trump Twitter'dan "Enerjini sakla Rex, yapılması gerekeni yapacağız" demiş, Kuzey Kore ile yürütlen diplomatik çabaların gereksiz olduğunu ifade etmişti. 

    Tillerson'un bu konuda Trump'ın aksine açıklama yapması ise ABD'nin karar alıcı mekanizmasında bir 'fikir birliğinin' bulunmadığını gösteriyor. 

    Kuzey Kore'nin son zamanlarda sıklığını artırdığı nükleer denemelerine yönelik olarak ABD'nin askeri müdahale tehdidi yöneltmesi bölgedeki tansiyonun artmasına yol açıyor. 

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