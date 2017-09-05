ABD'den flaş karar: Mısır'la 8 yıl sonra bir ilk

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Parlak Yıldız" tatbikatının ülkenin kuzeybatısındaki El-Alemeyn bölgesinde yer alan Muhammed Necib askeri üssünde 10-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

EN SON 2009'DA

Ortak tatbikatın güvenlik iş birliğinin yanı sıra terör ve aşırılıkla mücadele konularını kapsayacağı aktarılan açıklamada, "Sonuncusu 2009'da gerçekleştirilen Parlak Yıldız askeri tatbikatı, Mısır ile ABD arasında stratejik ve güvenlik alanındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD ile Mısır arasında 1981 yılından itibaren her iki yılda bir yapılan söz konusu askeri tatbikat, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in halk ayaklanmasıyla devrilmesinin ardından ortaya çıkan siyasi karmaşa nedeniyle 2011'de iptal edilmiş, sonraki yıllarda da düzenlenmemişti.