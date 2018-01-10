Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>ABD'den flaş hamle! Avrupa'ya 3 nükleer bombardıman uçağı gönderildi

    ABD'den flaş hamle! Avrupa'ya 3 nükleer bombardıman uçağı gönderildi

    Hürriyet Haber
    10.01.2018 - 15:24 | Son Güncelleme:

    ABD'nin dün İngiltere'deki hava üslerine nükleer silah taşıma kapasitesine sahip 3 stratejik bombardıman uçağı gönderdiği belirtildi.

    Sputnik'in aktardığı habere göre, ABD, B-52 tipi 3 stratejik bombardıman uçağını Avrupa'ya gönderdi.

    2 ABD bombardıman uçağı, İngiltere'deki Fairford hava üssüne konuşlanırken, 1 uçak da olumsuz hava koşulları nedeniyle Mildenhall hava üssüne indi.
    ABD'nin B-52 tipi nükleer bombardıman uçaklarını İngiltere'ye göndermesindeki amacın bilinmediği belirtildi.

    Ekim ayında ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Hava Kuvvetleri'nin, Kuzey Kore ile ilişkilerde tırmanan gerginliğin ardından Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez B-52 bombardıman uçaklarını teyakkuza geçirme emri beklediği belirtilmişti.

    B-52 uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarının 10 yıl sonra Rusya’nın hava savunmasını aşamayacak duruma geleceği de basına yansımıştı.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri