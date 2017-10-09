ABD'den flaş açıklama! 'Trump 3. Dünya Savaşı'na sürüklüyor'

Trump, emekliliğini açıklayan Corker'ın kendisinden bazı taleplerde bulunduğunu ama kabul etmediğini söyledi. Corker da 'ABD için 3. Dünya Savaşı uyarısı' yaptı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Senatör Bob Corker, Tennessee’de yeniden seçilmek üzere ona onay vermem için 'yalvardı.' 'HAYIR' dedim ve bıraktı (Benim onayım olmadan kazanamayacağını söyledi). Ayrıca Dışişleri Bakanı olmak istedi, 'TEŞEKKÜRLER' dedim. Ayrıca korkunç İran Anlaşması'ndan da büyük ölçüde o sorumlu! Dolayısıyla Corker’ın olumsuz konuşmasını ve yolumuzu kesmesini beklerim. Devam edecek cesareti yoktu!"

Bob Corker

​Corker, Trump’ı ağustosta Charlottesville'de ırkçılığı körükleyen şiddet olayları sonrası eleştirmişti. Öte yandan geçen hafta emekliliğini açıklayan Corker da Trump'a bir tweet'le yanıt verdi: "Beyaz Saray'ın yetiştinler kreşine dönüşmesi utanç verici. Belli ki birileri bu sabah mesaisini kaçırmış."

"3. DÜNYA SAVAŞI YOLUNA SOKACAK SÖYLEMLER ENDİŞE VERİCİ"

Corker, New York Times'a verdiği demeçte de Trump'ın ABD’yi 3. Dünya Savaşı yoluna sokabilecek davranış ve söyleminden duyduğu endişeyi dile getirdi ve Trump, ulusumuzu önemseyen herkesi endişelendirmeli” dedi.