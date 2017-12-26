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    ABD’den Filistin’e başkent ve köprü teklifi!

    AA
    26.12.2017 - 17:19 | Son Güncelleme:

    Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Kudüs kararının ardından ABD'nin kendilerine Ebu Deys'i başkent olarak teklif edebileceğini duyduklarını söyledi.

    Filistin’in en önemli aktörlerinden Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'de muhtarlar ve aşiret liderleri ile Filistin uzlaşı meselesindeki son gelişmeleri görüştü. Heniyye, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin Filistinlilere Ebu Deys'te başkent ya da bir oluşum verilmesi ve buradan bir köprü ile Mescid-i Aksa'ya bağlanılması teklifinde bulunacağına dair bilgiler ulaştığını bildirdi.
    Heniyye, planın Mescid-i Aksa'da özgürce ibadet edilmesinin önü açılması amacıyla Ebu Deys ile Aksa arasında bir köprü inşa edilmesini ve Aksa'nın 3 zamanlı bölünmesini kapsadığını aktardı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına tepki gösteren Heniyye, "Trump'ın Kudüs kararı, Filistin davasının tasfiye edilmesini amaçlayan mücadelenin bir parçası. Kararın, tüm bölgenin şekillenmesine uzayan boyutları var. Karar, yalnızca Filistin'deki durumlar için değil bölgenin izlerinin tamamen değiştirilmesi için ortaya atıldı" dedi.

    Heniyye, kararın Filistin-Ürdün ilişkilerine de olumsuz yansıyabileceği uyarısında bulundu. "Ürdün ve Filistin arasında alternatif yurt ve söylemleri var. İkamet edilecek bir konfederasyondan bahsediliyor. Bu alternatif vatanın temellerini teşkil ediyor" diye konuştu.

     

    “NET VE KESİN BİR TUTUM”

    Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kudüs meselesi ve alternatif yurt edindirme planlarının tehlikeleri hakkında görüştüğünü kaydeden Heniyye, "Filistinliler, Kudüs ve Filistin konusunda hiçbir siyasi ihlali kabul etmeyerek net ve kesin bir tutum talep ediyor" ifadelerini kullandı.

    “Bütün İslam ümmetine tehlikeli”

    Heniyye, Filistin halkına ABD'nin Kudüs kararına karşı intifadayı sürdürme çağrısında bulunarak, "Kudüs konusunda herhangi bir haktan vazgeçmenin bütün İslam ümmetine tehlikeli yansımaları olacak" dedi.

    İslam dünyasında ABD'nin kararına tepki için düzenlenen gösterileri takdirle karşıladığını belirten Heniyye, bunun Arap ve İslam haklarında İsrail'e karşı nefretin yansıması olduğunu kaydetti.

    Bu arada Hamas'ın ulusal uzlaşıya bağlı olduğunu vurgulayan Heniyye, uzlaşı anlaşmasının uygulanmasında yavaş davranılmasının vahim sonuçlar doğurabileceği uyarısında da bulundu.

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