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    ABD’den en net referandum yorumu: Tanımıyoruz

    Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
    29.09.2017 - 22:27 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de gerçekleştirdiği tartışmalı bağımsızlık referandumunu tanımadıklarını belirterek, misilleme tehditlerini sonlandırma uyarısında bulundu. Tillerson yaptığı açıklamada, “ABD, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin pazartesi günü gerçekleştirdiği tek taraflı referandumunu tanımıyor. Oylama ve sonuçlar meşru değildir. Birleşik, federal, demokratik ve müreffeh bir Irak’ı desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

    Bağdat, Ankara ve Tahran’ın hafta başında yapılan bağımsızlık referandumunu nedeniyle IKYB’ye yönelik sert yaptırımları birbiri ardına gelirken Washington gerginliğin artmaması için devreye girmeye hazırlanıyor. Referandumun olası sonuçlarına dair bugüne kadar çok sert açıklamalar yapmaktan kaçınan Washington’dan bugün sert bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin referandumu ve sonuçlarını tanımadığını ilan eden yazılı bir açıklama yaptı. Tillerson açıklamasında Iraklı Kürtlere karşı güç kullanılabileceğini ima eden Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bölge ülkelerine ise tehditlere son verme çağrısı yaptı.

    Tillerson’ın açıklamasının detayları şöyle:

    REFERANDUM DA SONUÇLARININ DA MEŞRUİYETİ YOK

    - ABD, Kürdistan Bölgesel Hükümeti’nin geçen pazartesi yaptığı tek taraflı referandumu tanımıyor. Referandumun da sonuçlarının da bir meşruiyeti yok. Biz birleşik, federal, demokratik ve müreffeh bir Irak’ı desteklemeye devam ediyoruz.

    BAĞIMSIZLIK HEVESİ TEK TARAFLI ADIMLARLA İLERLETİLEMEZ

    - Bu tek taraflı adımın potansiyel olumsuz sonuçlarından kaygılıyız. Oylama öncesinde daha yapıcı bir çerçeve bulmak, Kürdistan bölgesi halkı için istikrar ve refah sağlamak için hem Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile hem de Bağdat’taki merkezi hükümetiyle çalışmalarımız oldu. Nihayetinde bu hevesler bu referandum gibi tek taraflı tedbirlerle ilerletilemez.

    TÜM TARAFLAR TEHDİTLERE SON VERMELİ

    - Karşılıklı eylem tehditlerine bir son verilmesi çağrısı yapıyoruz. Iraklı Kürt yöneticileri merkezi hükümetin anayasal olarak tanımlanmış rolüne saygı göstermeye, Bağdat’taki merkezi hükümete ise tehditleri ve olası güç kullanımı imalarını reddetme çağrısı yapıyoruz. ABD Irak’ın komşuları da dahil tüm tarafları tek taraflı eylemlerden ve güç kullanımından kaçınmaya davet ediyor.

    IŞİD/DAEŞ HENÜZ BİTMEDİ

    - IŞİD/DAEŞ ile mücadele henüz sona ermiş değil. Aşırıcı gruplar istikrarsızlık ve anlaşmazlıkları istismar etmek için hazır bekliyor. Irak’taki tüm ortaklarımızı IŞİD/DAEŞ’i yenmeye odaklanmaya davet ediyoruz.

    - Tüm tarafları bütün Iraklıların geleceğini iyileştirmek için yapıcı bir diyaloğa katılmaya teşvik ederiz.

     

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    Etiketler: abd , rex tillerson , ırak , referandum
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