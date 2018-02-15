Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>ABD'den dünyaya dijital para çağrısı

    ABD'den dünyaya dijital para çağrısı

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 06:51 | Son Güncelleme:

    ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, dijital para birimlerine yönelik regülasyon eksikliğinin yasa dışı kullanımı kolaylaştırdığını belirterek, "Şu an dünyada, Japonya ve Avustralya ile birlikte dijital para birimlerini, para aklama ve terör finansmanına karşı denetleyen birkaç ülkeden biriyiz. Ancak birçok ülkenin aynı şeyi yapması gerekiyor." dedi.

    Mandelker, New York'ta düzenlenen Para Aklamayla Mücadele ve Finansal Suçlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, dijital para birimlerine yönelik regülasyonların güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

    Son yıllarda, terör gruplarının, suç örgütlerinin ve Venezuela gibi baskıcı rejimlerin dijital para birimlerine yöneldiğine dikkati çeken Mandelker, bu alandaki regülasyon eksikliğinin yasa dışı kullanımı kolaylaştırırken, para aklama ve terör finansmanı ile mücadeleyi zorlaştırdığını vurguladı.

    Mandelker, Kuzey Kore, Hizbullah ve İran'ın dijital para birimlerini yasa dışı faaliyetleri için kullanan aktörler arasında bulunduğunu iddia ederek, şöyle konuştu:

    "Uluslararası partnerlerimizi, dijital para birimlerine yönelik düzenlemeleri güçlendirmeye teşvik ediyoruz. Dijital para birimlerine yönelik regülasyon eksikliği, yasa dışı finansman risklerini kötüleştiriyor. Şu an dünyada Japonya ve Avustralya ile birlikte dijital para birimlerini, para aklama ve terör finansmanına karşı denetleyen birkaç ülkeden biriyiz. Ancak birçok ülkenin aynı şeyi yapması gerekiyor."

    ABDden dünyaya dijital para çağrısı

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, terör örgütleri ve suç şebekelerinin kripto para birimlerini kötü işleri için kullanmasının kripto paralara yönelik en büyük risklerden biri olduğunu söylemişti.

    G20'nin dijital para birimlerine yönelik denetimleri ele almaya hazırlandığına işaret eden Mnuchin, "G20 ile çok yakın çalışacağımız alanlardan biri, bunun (dijital para) İsviçre banka hesaplarına dönüşmemesi olacak." ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler: abd , bitcoin , sanal para , kripto para
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri