ABD'den dayatma kabul etmeyiz

ABD ile Türkiye arasındaki tutuklama ve vize krizinin ardından dün iki ülke heyetleri bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığında, Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla yapılan görüşmelerde ABD tarafı, hem şimdiye kadar tutuklanan iki konsolosluk çalışanının dosyasına ilişkin hem de bundan sonra yürütülecek olası yargı süreçleri öncesinde ‘nitelikli bilgi’ aktarılmasını istiyor.



KANUNLARA UYGUN İŞBİRLİĞİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ABD’yle bilgi paylaşımına açık oldukları mesajını verdi. Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile düzenlenen ortak basın toplantısında vize krizinin çözümü için yapılan görüşmeleri değerlendiren Çavuşoğlu şu mesajları verdi: “Kabul edeceğimiz, kanunlarımıza, anayasamıza ve egemenliğimize uygun bir şey olduğunda tabii işbirliği yaparız. Ama Türkiye dayatmalara karşı boyun eğmez ya da kabul edemeyeceğimiz şartları da biz başından reddederiz. İşbirliğine varız ama Türkiye’de bağımsız bir yargı vardır. Vize konusu bize göre zaten gereksiz bir krizdi.”



ORTAK ÇALIŞMA KOMİTESİ

Dışişleri kaynakları görüşmede, adli ve güvenlik konularında bir Ortak Çalışma Komitesi kurulması konusunun da yapıcı şekilde ele alındığını belirttiler.



