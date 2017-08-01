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    ABD'den çok sert tepki: Derhal serbest bırakın

    Hürriyet Haber
    01 Ağustos 2017 - 21:11Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 21:55

    Venezuela’da iki muhalefet lideri gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı da bu duruma tepki gösterdi. Siyasetçilerin gözaltına alınmasını eleştiren bakanlık, yaptığı açıklamada "Muhalif liderleri derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

    Venezuelada, muhalefet liderleri Leopoldo Lopez ve Antonio Ledezma gece yarısı evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Venezuela Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Lopez ve Ledezma’nın, sosyal medyadaki hükümet karşıtı paylaşımlarıyla ev hapsi şartlarını ihlal ettikleri ve bu nedenle gözaltına alındıkları belirtildi. Hükümet yanlısı Yüksek Mahkeme ise Facebook’ta yaptığı açıklamada, muhalif liderlerin kaçmayı planladıkları gerekçesiyle önlem amacıyla gözaltına alındıklarını bildirdi.

    2014'te hapis cezası alan muhalif lideri Lopez'in 14 yıllık cezası geçen ay ev hapsine çevrilmişti. Antonio Ledezma ise iktidarı devirmeye çalışma suçundan 2015 yılında ev hapsine çarptırılmıştı.

    ABD: DERHAL SERBEST BIRAKIN

    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela'da yaşanan son gelişmelere dair bir açıklama yapıldı. Siyasetçilerin gözaltına alınmasını eleştiren bakanlık, "muhalif liderleri derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

     

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    Etiketler: Venezuela , abd , tepki
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