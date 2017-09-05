ABD'den çok önemli Green Card hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlik politikalarına yönelik tartışmalar sürerken, son hazırlanan güçlü bir istihdam için Amerikan göçmenliğini yeniden düzenlemeye ilişkin tasarı (RAISE Yasa Tasarısı) ile Green Card sayısının 1 milyondan 500 bine düşürülmesi hedeflendiği belirtiliyor.

Dünya gazetesine konuşan New York Barosu avukatlarından Gökhan Yazıcı, tasarının aynı zamanda vasıfsız veya daha az yetenekli göçmenleri göz ardı ettiğini de belirterek, bu göçmenlerin istihdam edildiği tarım ve turizm gibi birçok sektörün de darbe alacağını savundu.

Kongre’ye sunulan tasarı ile özet olarak beceri temelli bir göçmenlik puan sisteminin yaratılmasının öngörüldüğünü kaydeden Yazıcı, “Söz konusu yasa tasarısı, ABD vatandaşlarının genişletilmiş aile üyelerinin Green Card alma yollarını kısıtlayarak istihdam dayanaklı becerilerin ön planda tutulmasını öngörüyor” dedi. Tasarının başarı-tabanlı bir puan sistemini öngördüğünü kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu:

PUAN SİSTEMİ GETİRİLİYOR

“Buna göre, her mali yıl, puan sistemi, göçmen vizesini 140 bin ile sınırlandırılıyor. Başvuranın eşi ve küçük çocukları da bu sayı sınırlamasında sayılıyor. RAISE Yasa Tasarısı’na göre, başvuru sahiplerinin vize almak için en az 30 puana ulaşması gerekiyor. Puanlar, başvuranın yaşı, öğretim seviyesi, İngilizce yeterliliği, olağanüstü başarıları, iş teklifinin turu ve yatırım yapma niyeti gibi çeşitli faktörlere dayanıyor. Bu katı kurallara bağlanmış puanlar sistemi ile RAİSE Yasası, ABD ekonomisinin geliştirmesi amacıyla ülkeye giren yabancı yüksek vasıflı çalışan sayısının artırılmasının amaçlandığını belirtiyor.”

Tasarı ile her yıl verilen Green Card’ların sayısının yaklaşık 1 milyondan, 500 bine düşürülmesi hedeflendiğini kaydeden Yazıcı, “Bu yeni puanlar sisteminde, büyük olasılıkla, kadınlar, gönüllüler ve hayır kurumları ve benzeri gayri resmi ekonomide çalışan kişiler gibi marjinal gruplar, ABD'de ailesi olan ancak eğitim veya iş tecrübesi olmayan kişiler, yaşlı kişiler, ve az gelişmiş ülkelerden başvuranlar, ciddi anlamda dezavantajlı duruma düşecekler” dedi. Bir taraftan istihdam talep odaklı mevcut modelde meydana gelecek bu dramatik değişimin ABD ekonomisine çok ciddi etkileri olacağına ilişkin endişelerin yükseldiğini de kaydeden Yazıcı, şöyle devam etti:

“BİRÇOK SEKTÖR DARBE ALACAK”

“Ayrıca, bu yasa tasarısının uygulanmasının yaratacağı çok önemli bir diğer husus da şu: Yasa tasarısı vasıfsız veya daha az yetenekli göçmenleri göz ardı ediyor ve onlara ayrılmış bir yol içermiyor. Halbuki ekonominin kendine özgü gerçekleri var. ABD ekonomisi, ortalama Amerikalıların ‘az ücret’ veya ‘ağır iş’ gibi çeşitli gerekçelerle yapmak istemediği işleri doldurmada tarih boyunca az vasıflı göçmenlerin çalışmasına dayanmış durumda. Örneğin, tarım, otel/konaklama endüstrisi, yemek hizmetleri, yaşlı bakımı ve imalat sektörleri büyük ölçüde az vasıflı yabancı göçmenlerin işgücüne dayanıyor.

Son zamanlarda Trump yönetiminin zorlu göçmenlik politikaları mevsimlik çalışanların önemli oranda azalmasına yol açtı. Hatta bu yaz ABD’nin hemen hemen her tarafında düşük vasıflı göçmen işçilerin arzı olmadığı için hasat yapılamadan çürüyen tarım ürünlerinin yol açtığı ciddi ekonomik zarara ve iş turizmde maliyet artışına şahit olduk. RAISE Yasa Tasarısı yasalaşırsa, bu sektörler büyük bir darbe daha alacak gibi görünüyor.”