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    ABD'den BM'ye İran çağrısı

    BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA)
    07.11.2017 - 22:45 | Son Güncelleme:

    ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'ı Yemen'de Husilere füze tedarik ederek BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekle suçladı.

    Haley, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan tarafından paylaşılan bilginin, Husiler tarafından temmuzda Suudi Arabistan'a atıldığı belirtilen füzenin daha önce Yemen'de görülmediğini ve İran'a ait olduğunu gösterdiğini ifade etti. 

    İran'ı Yemen'de Husilere füze tedarik ederek BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlah etmekle suçlayan Haley, "Birleşmiş Milletler'e İran rejiminin bu ihlallerine karşı gerekli önlemleri alması" çağrısı yaptı. 

    Husiler tarafından 4 Kasım'da Riyad'a atıldığı açıklanan füzenin de İran'a ait olabileceğini belirten Haley, "İran Devrim Muhafızları, Yemen'de Husilere bu tür silahlar tedarik ederek BMGK'nin iki kararını ihlal ediyor." ifadesini kullandı. 

    İran'ı "bölgede teröre destek vermekle" suçlayan Haley, ABD'nin Iran'ın "bölgeyi istikrarsızlaştıran ve uluslararası hukuku ihlal eden" eylemlerine sessiz kalmayacağını kaydetti. 

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