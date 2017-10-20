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    ABD'den bir 'Öcalan posteri' açıklaması daha!

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 15:09 | Son Güncelleme:

    Irak'ta DEAŞ'tan SDG'nin eline geçen Rakka şehrinde Öcalan posteri açıklması ile ilgili ABD'den bir açıklama daha geldi.

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Centcom skandal posterle ilgili "Bu tür görselleri onaylamıyoruz, tasdik etmiyoruz." açıklamasında bulundu.

    Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG dün, ABD'nin desteği ile terör örgütü DEAŞ'tan alınan Rakka'da gövde gösterisi yapmıştı. Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınmasının ardından kente hâkim olan, ana gövdesini YPG'nin oluşturduğu SDG kente Öcalan posterleri asmıştı.

    Pentagon sözcüsüne posteri sordular... ABDden Öcalan itirafıPentagon sözcüsüne posteri sordular... ABD'den 'Öcalan' itirafı!

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, PYD/PKK’nın Rakka’da PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini asıp Rakka’nın kurtarılmasını terörist başına adamasına yönelik soruya yanıt vermekten kaçınarak “SDG (PKK/PYD) ile çalışıyoruz. Onları destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz.” ifadesini kullanmıştı.

    BU KEZ ÖCALAN POSTERİ AÇMADILAR

    PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak bilinen ve YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu DSG’liler, bugün Rakka Stadyumu’nda operasyonun tamamlandığını duyurdu. Suriye’deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, stadyumdaki açıklama ve kutlama için YPG ve YPJ bayraklarıyla çatışmalarda ölen militanların fotoğrafları alana asılırken, dün Neim Meydanı’ndaki kutlamalarda kullanılan PKK elebaşı Öcalan’ın fotoğrafınının bugün olmaması dikkat çekti.

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