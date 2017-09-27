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    Hürriyet >Dünya>ABD'den bir garip açıklama: 'Türkiye'nin açıklaması kulağa tehdit gibi geliyor'

    ABD'den bir garip açıklama: 'Türkiye'nin açıklaması kulağa tehdit gibi geliyor'

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 08:12 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 08:14

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 'Irak’a toprak bütünlüğünü korumak için her türlü destek verecekleri' yönündeki açıklaması hakkında, ‘tehdit gibi’ nitelendirmesinde bulundu.

    Bugünkü basıl toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine Çavuşoğlu’nun açıklamalarını değerlendiren Nauert, “Kulağa tehdit gibi geliyor. Ama yine de yorum yapmayacağız” dedi.

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirilen referandum konusunda dün yaptığı değerlendirmelerde Nauert, "ABD, dışarıdaki bölgeleri de dahil etmek suretiyle IKBY'nin tek taraflı bağımsızlık için referandum düzenleme kararı almasından dolayı derin hayal kırıklığına uğramıştır" ifadelerini kullanmıştı.

    'Bağlayıcılığı olmayan bu referandumdan dolayı' ABD'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki halkla tarihi ilişkilerinin etkilenmeyeceği fakat bu atılan bu adımın IKBY bölgesi ve halkı adına istikrarsızlık ve zorluğu artıracağı ifade edilen açıklamada, IKYB'nin Irak yönetimi ve komşularıyla ilişkilerinin bu referandumdan etkileneceğine işaret edilmişti.

    Etiketler: ABD , Heather Nauert , Mevlüt Çavuşoğlu , ıkby
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