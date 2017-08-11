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    ABD'den Barzani'ye referandum telefonu

    ERBİL (AA)
    11 Ağustos 2017 - 17:52Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 17:52

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'den referandumun ertelenmesini istediği bildirildi.

    Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tillerson, Barzani'yi telefonla arayarak 25 Eylül'de yapılması öngörülen referandumun ertelenmesini istedi. 

    ABD'nin referandumun ertelenmesini daha uygun görmesine ilişkin Barzani'nin ise "Referandumun ertelenmesi halinde, Kürdistan halkının geleceği ve kaderinin belirlenmesi için ne gibi bir alternatif ve garanti var?" dediği belirtildi. 

    Açıklamada ayrıca Barzani'nin "Irak ile birlikte yaşam amacıyla çeşitli süreçlerde verdiği mücadele hedefine ulaşmadığı için IKBY'nin, kendi başının çaresine bakma kararı aldığını" söylediği kaydedildi. 

    Öte yandan Tillerson'ın "IKBY'nin siyasi sorunların diyalog yoluyla çözümü için Bağdat'a heyet yollamasından" duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi. 

    Etiketler: Rex Tillerson , ABD , IKBY
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