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    ABD'den Bağdat ve Erbil hamlesi!

    AA
    29.09.2017 - 08:18 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından Erbil ve Bağdat arasında diyalog kurulması için aracı olabileceğini açıkladı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil ve Bağdat arasındaki tansiyonu düşürmek için yardım edebileceklerini bildirdi.

    Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği referandum hakkında yöneltilen soruları yanıtladı.

    "Başından beri bu referanduma karşı olduğumuz konusunda çok açık olduk, çünkü bunun istikrarsızlık sağlayacağını düşündük." ifadesini kullanan Nauert, "Bunların yanı sıra ise gerginliğin artması noktasında ise dikkatli olmak istiyorum." diye konuştu.

    Heather Nauert, "Gerek Erbil'le gerekse Bağdat'la çok sayıda görüşmelerimiz oldu. Son birkaç güç içerisinde Bakan, iki taraftan da mevkidaşlarıyla görüştü. Eğer istenirse, ABD iki taraf arasında konuşma sağlanmasına yardımcı olmayı ister. Fakat bu konuda net olmak istiyorum, sadece istenirse. Eğer herhangi bir yardımımız istenirse." dedi.

    Etiketler: ABD , Referandum , Kuzey ırak
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