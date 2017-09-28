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    ABD'den Bağdadi açıklaması: İnceliyoruz

    AA
    28.09.2017 - 23:00 | Son Güncelleme:

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye ait olduğu iddiasıyla yayınlanan ses kaydını incelediklerini ancak ses kaydının gerçek olmadığına inanmak için bir neden bulunmadığını söyledi.

    Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, bir süre önce Rusya'nın hava saldırısında öldürüldüğü ileri sürülen Bağdadi'ye ait olduğu sanılan ses kaydının ortaya çıkmasıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

    Pahon, "Kaydın gerçek olup olmadığına bakıyoruz. (Kurum içinde) İçeride kullanmak üzere ses dosyasının da deşifresini yapıyoruz. Kaydın gerçek olmadığına inanmak için bir sebebimiz yok ancak doğrulayamayız da." dedi.

    46 DAKİKALIK KAYIT

    Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, El Furkan sitesi tarafından yayınlanan 46 dakikalık kayıtta konuşan kişinin yakın zamana ait bazı gelişmelere atıfta bulunması kaydın eski olmadığı yorumlarına neden oldu.

    Konuşmada, Kuzey Kore'nin ABD ve Japonya'ya yönelik tehditleriyle Türkiye, İran ve Rusya'nın Kazakistan'ın başkenti Astana'da öncülük ettiği Suriye görüşmelerine de değiniliyor.

    SALDIRI ÇAĞRISI

    Ses kaydının ait olduğu kişi ayrıca, Ortadoğu'da DEAŞ'a düzenlenen bombardıman ve saldırılara karşılık örgüt mensuplarının Batılı şehirlerde daha fazla saldırı gerçekleştirmesi çağrısında bulunuyor.

    Rusya, temmuz ayındaki bir saldırıda Bağdadi'yi öldürdüğünü iddia etmişti. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü de DEAŞ kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Bağdadi'nin öldüğünü teyit ettiklerini duyurmuştu.

    Etiketler: bağdadi , abd , pentagon , Pentagon
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