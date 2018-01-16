Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>ABD'deki evde zincirlere bağlanmış 6'sı çocuk 13 kişi bulundu

    ABD'deki evde zincirlere bağlanmış 6'sı çocuk 13 kişi bulundu

    Hürriyet Haber
    16.01.2018 - 08:16 | Son Güncelleme:

    ABD'de bir evde, bazıları zincirle yataklara bağlı olan 6'sı çocuk 13 kişi bulundu. Zincirlerden kurtulan 10 yaşındaki çocuğun ihbarıyla ebeveynler gözaltına alındı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde polis, bir evde zorla tutulan 13 çocuk buldu. En küçüğü 2, en büyüğü 29 yaşında olan çocukların kardeş oldukları düşünülüyor.

    Polis evde bulunanlardan bazılarının yataklara zincirlerle bağlı olduğunu açıkladı. Yetersiz beslendikleri belirtilen çocuklardan 7'si 18 yaşından büyük.

    Çocukların ebeveynleri David Allen Turpin ve Louise Anna Turpin işkence ve çocukların hayatını tehlikeye atmak suçlarından gözaltına alındı. Yetkililer zincirlerinden kurtulan 10 yaşındaki bir çocuğun kendilerini arayarak durumu haber verdiğini duyurdu.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: ABD
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri