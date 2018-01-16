ABD'deki evde zincirlere bağlanmış 6'sı çocuk 13 kişi bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde polis, bir evde zorla tutulan 13 çocuk buldu. En küçüğü 2, en büyüğü 29 yaşında olan çocukların kardeş oldukları düşünülüyor.

Polis evde bulunanlardan bazılarının yataklara zincirlerle bağlı olduğunu açıkladı. Yetersiz beslendikleri belirtilen çocuklardan 7'si 18 yaşından büyük.

Çocukların ebeveynleri David Allen Turpin ve Louise Anna Turpin işkence ve çocukların hayatını tehlikeye atmak suçlarından gözaltına alındı. Yetkililer zincirlerinden kurtulan 10 yaşındaki bir çocuğun kendilerini arayarak durumu haber verdiğini duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.