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    ABD'de yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler...

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 13:35 | Son Güncelleme:

    ABD'de gündemi sarsan "yeni eyalet" gelişmesi yaşanıyor. Ülkenin en büyük eyaletlerinden olan Kaliforniya'da bir grup 'ayrılıkçı', "Yeni Kaliforniya" adıyla yeni bir eyalet olarak bağımsızlığını ilan etti.

    USA Today gazetesinin haberine göre, Amerikan anayasasının 4. maddesinin 3. fıkrasını temel göstererek bağımsızlık başvurusunda bulunan girişimin kurucusu Paul Preston, yaptığı basın açıklamasında “Yasal mercilerle birlikte bu sürecin nasıl işleyeceğini tartışıyoruz. Kendimizi yönetme hakkını kazanmadan önce taleplerimizi ve gerekçelerimizi halka anlatmak için mitingler düzenlememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

    Preston, “ABD’den değil, sadece Kaliforniya’dan ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.

    Preston ayrılmak isteme nedenini ise, “Kaliforniya’nın sahil kısımlarıyla iç kesimlerinin, farklı gelir dilimlerinde olmalarına rağmen aynı kanunlarla ve vergi yasalarıyla yönetilmesinin adil olmaması” olarak nitelendirdi.

    ABDde yeni eyalet Bağımsızlık ilan ettiler...

    ABD basınında yer alan haberlere göre, “ayrılıkçıların” yasal işlemleri tamamlamasının 10 ila 18 ayı bulabileceği belirtiliyor. ABD anayasasına göre, bir eyaletin bölünme kararının nihai olarak ABD senatosu tarafından onaylanması gerekiyor.

    Daha önce de 2014 yılında ABD’li milyarder Tim Draper, Kaliforniya’yı 6 farklı eyalete bölmek için imza toplamış ancak amacına ulaşamamıştı.

     

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