ABD'de vergi reformu karmaşası

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler hazırladıkları vergi reformu tasarısının detaylarını açıkladı. Tasarı, ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülmekte olan vergi önergesinden önemli farklılıkları içeriyor.

Cumhuriyetçi senatörler hazırladıkları yeni vergi tasarısının önemli maddelerini kamuoyuyla paylaştı.

"Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası" başlıklı tasarı, aynı ismi taşımasına karşın Temsilciler Meclisi'nde görüşülen diğer vergi yasası teklifinden önemli farklılıklar taşıyor.

İki tasarı arasındaki en belirgin farklar, gelir vergisi dilimleri ve kurumsal vergi indirimlerinin zamanlamasında ortaya çıkıyor.

Senato'nun tasarısı, kurumsal vergilerin yüzde 35'ten yüzde 20'ye 2019'dan itibaren indirilmesini içeriyor. Temsilciler Meclisi'nde oylanması beklenen tasarı ise söz konusu indirimin 2018'de başlamasını öngörüyor.

Cumhuriyetçi senatörlerin tasarısı, bireysel gelir vergisi oranlarının farklı gelir gruplarına göre yüzde 10, yüzde 12, yüzde 22.5, yüzde 25, yüzde 32,5, yüzde 35 ve yüzde 38,5 olmak üzere 7 ayrı dilimde kalmasını kapsıyor. Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülen yasa teklifi, bireysel gelir vergisi oranlarının, yüzde 12, 25, 35 ve 39,6 olmak üzere 4 dilime indirilmesini içeriyor.

Ülkede, mevcut durumda uygulanan federal gelir vergisi oranları yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25, yüzde 28, yüzde 33, yüzde 35 ve yüzde 39,6.

YEREL VERGİLERİN İPTALİ

Senato ve Temsilciler Meclisi'nin vergi tasarıları arasındaki bir diğer önemli farklılık yerel vergileri ilgilendiriyor.

Senatonun tasarısı, federal vergiye ek olarak ödenen yerel vergilerin tamamen iptal edilmesini amaçlıyor. Temsilciler Meclisi'nde görüşülen yasa teklifi ise eyaletler ve yerel yönetimlere ödenen gayrimenkul vergilerinin, federal gelir vergisinden kesilmesine 10 bin dolarlık limit getiriyor.

Ayrıca, Senato'nun tasarısı çerçevesinde veraset vergisi, sadece 11 milyon doların üstündeki miraslara uygulanmaya başlanacak. ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin önerisi ise veraset vergisinin tamamen kaldırılması yönünde.

İki tasarı konut kredisi faizine yönelik vergi kesintileri konusunda da birbirinden ayrılıyor.

Cumhuriyetçi senatörler, değeri 1 milyon dolara kadar olan ev alımlarına uygulanan mortgage faizi vergi indirimine dokunulmamasını hedeflerken, Temsilciler Meclisi'ndeki muhatapları ilgili indirimin değeri 500 bin doların üstünde olan evlere tanınmamasını tasarılarına ekledi.

YASAMA SÜRECİ YAVAŞLAYABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti için büyük önem taşıyan reform teklifinin Kongre'nin iki tarafında birbirinden farklı tasarılarla ele alınması, kanunlaşma sürecinin yavaşlamasına ve zorlaşmasına neden olacağı ifade ediliyor.

Trump, Asya ziyareti öncesinde yaptığı açıklamalarda, vergi reformunun yıl bitmeden yasalaşması temennisinde bulunmuştu.