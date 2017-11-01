ABD'de uçakta cinsel ilişki skandalı

Delta Havayolları'na ait uçuş pazar günü gerçekleşti. Uçakta tanışan 48 yaşındaki kadının 28 yaşındaki adama oral seks yaparken yakalandığı ve görevliler tarafından yakalandığı açıklandı.

Washington Post gazetesinin haberine göre, uçağa binen bir yolcu, "Kamu içinde bu tip bir davranış çok uygunsuz. Aileler ve yaşlılar var. Bu tip şeylere saygı duymak gerekiyor" ifadesin kullandı.

Delta Havayolları konu ile ilgili açıklama yapmayı reddetti.

28 yaşındaki adamın Detroit'e uçarak Miami'ye giden aktarma uçağını yakalamak istediği açıklandı.

(Fotoğraf temsilidir)