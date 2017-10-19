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    ABD’de Türk şirketinde katliam

    Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
    19.10.2017 - 00:46 | Son Güncelleme:

    ABD’nin Maryland eyaletinde Türklere ait bir işyerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

    Olay mutfak tezgâhları satan ‘Advanced Granite Solutions’ adlı şirketin Harford’un Edgewood semtindeki merkezinde 08.50 sıralarında yaşandı.

    ‘ÖLEN TÜRK YOK’
    Şirkette 4 aydır çalışan makine operatörü Radee Labeeb Prince iş arkadaşlarından beşini tabancayla vurarak kaçtı. Harford Şerifi Jeffrey Gahler, kaçan 37 yaşındaki Prince’in silahlı ve tehlikeli olduğu açıklayarak halktan yardım istedi. 2004’ten bu yana faaliyet gösteren şirketin ortakları Zekeriya Şener, Burak Caba ve İbrahim Küçük, Hürriyet’e 40 kişinin çalıştığı işyerinde ölen ve yaralananlar arasında Türk olmadığını söyledi.

    Polis saldırının nedenini bilmediklerini belirtip eylemin hedefe yönelik gerçekleşmiş gibi göründüğünü söyleyip halkı sakin olmaya davet etti. Kentte tedirginlik sürerken 2 saat sonra Prince bu kez 90 kilometre mesafede Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinde ortaya çıktı. Bir otomobil galerisini basan Prince tanıdığı bir kişiyi daha vurdu.

    Araç değiştiren saldırgan kendisini kovalayan polisleri atlatarak kaçmaya devam etti. Ülkenin kuzeyine kadar tüm eyaletlerde alarm verildi. Prince’in bu yıl içinde çalıştığı başka bir işyerinden arkadaşına yumruk attığı için kovulduğu ortaya çıktı. Sabıkası kabarık olan Prince’in komşuları kız arkadaşıyla birlikte yaşadığı evin kirasını ödemediği ancak her zaman kibar ve yardımsever olduğunu söyledi.

    ABD’de Türk şirketinde katliam

    DİZİ DE ETKİLENDİ
    Bölgedeki işletmeler ve okullar önlem olarak kapatılırken, çekimleri saldırının yaşandığı bölge yakınlarında yapılan meşhur dizi ‘House of Cards’ın setinde de çalışmalar durduruldu.

    Etiketler: ABD , Maryland , gazetehaberleri
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