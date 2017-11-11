ABD'de tüketici güveni Kasım'da düştü

ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Kasım'da 100.7'den 97.8'e düştü. Enflasyonun ve faizlerin artacağına dair beklenti bu düşüşte etkili oldu. Bu düşüşe rağmen endeks ocaktan beri en yüksek ikinci değerini aldı.

Beklenti endeksin 100.9 olmasıydı. Cari koşullar Endeksi 113.6'ya, beklentiler Endeksi 87.6'ya geriledi

Raporda görüşlerine yer verilen Michigan Üniversitesi Tüketici Araştırmaları Direktörü Richard Curtin, tüketicilerin yılın son aylarında ücretler, faiz oranı ve enflasyon konularındaki endişelerinin arttığına işaret etti.