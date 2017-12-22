ABD'de tüketici güveni 3 ayın en düşüğüne geriledi

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH’in nihai aralık değeri ay başında yapılan bir önceki okumaya kıyasla 0,7 puan azalarak 95,9 oldu. Son 3 ayın en düşük seviyesini kaydeden endekse yönelik beklenti 97,2 seviyesindeydi.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini yansıtan Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi de yine bir önceki okumaya kıyasla 2,1 puan azalarak 113,8’e geriledi. Ayrıca tüketicilerin uzun vadeye yönelik görüşlerini ölçen Beklentileri Endeksinin 84,6’dan 84,3’e gerilediği bildirildi.

Raporda görüşlerine yer verilen Michigan Üniversitesi Tüketici Araştırmaları Direktörü Richard Curtin, tüketici güvenindeki zayıflamanın özellikle düşük gelirli Amerikalıların değerlendirmelerindeki kötüleşmeden kaynaklandığını ifade etti.

Öte yandan, ABD’de bugün açıklanan diğer verilere göre, kasım ayına ilişkin kişisel harcamalar yüzde 0,6 artışla beklentinin hafif üzerinde, kişisel gelirler ise yüzde 0,3 yükselişle beklentinin hafif altında gerçekleşti. Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi kasımda yıllık 1,8’e çıkarak son 8 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Ülkede dayanıklı tüketim malı siparişleri, kasımda yüzde 1,3 artmasına karşın beklentiyi karşılamazken, birinci el konut satışları, yüzde 4,4 azalması beklenirken yüzde 17,5 artarak son 10 yılın en hızlı yükselişini kaydetti.