ABD'de son dakika... Bu kez çok özel koruma

Türkiye ile ABD arasında yaklaşık bir aydır askıda olan göçmen olmayan vize hizmetlerine sınırlı geri dönüşle ilgili karşılıklı açıklamalar ‘tansiyon yeniden yükseliyor mu’ sorularına neden olmuştu. Ancak Washington’ın açıklamalar üzerinden bir restleşmeye gitme niyetinde olmadığı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in sözleriyle teyit edildi. Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyeti Washington’a getiren uçağın Andrew Hava Üssü’ne indiği saatlerde, Nauert’ten ‘Türk hükümetiyle nispeten olumlu diyebileceğim bir dizi görüşme yaptık. İki taraf da doğru yönde adımlar attı’ açıklaması geldi. Ancak Nauert, Ankara’nın daha önce tepki gösterdiği ‘güvence aldık’ ifadesini yeniden kullandı. Nauert güvenceden kastedilene şu sözlerle açıklık getirdi; ‘Türkiye bizim bir personelimizi tutuklamak istiyorsa bize önden bilgi verileceği yönünde sınırlı güvence aldık’.



ÖNCELİK SIRASI

Heather Nauert, vize hizmetlerine sınırlı biçimde geri dönme kararı almalarına gerekçe olarak Türk hükümetiyle yapılan görüşmeler sonucunda ABD misyonlarındaki personelin güvenlik durumun düzelmeye başlamasını gösterdi. Vize randevularının öncelik sırasına göre sınırlı bir biçimde verildiğini belirten Nauert, önceliklerini ‘tıbbi ve insani durumların yanı sıra öğrenci vizeleri’ olarak sıraladı.

Önden bilgi verilecek

Nauert, bir aylık diplomasi sonucunda Washington ile Ankara arasında gelinen noktayı şu şekilde özetledi: ‘Türk hükümetiyle nispeten olumlu diyebileceğim bir dizi görüşme yaptık. Bu elbette doğru istikamette bir adım. Olumlu bir adım. Eğer personelimizle ilgili bir durum söz konusu ise, yani Türkiye bizim bir personelimizi tutuklamak istiyorsa bize önden bilgi verileceği yönünde sınırlı güvence aldık. Personelimizi işlerini yaptıkları için tutuklamayacakları bize söylendi.

O GÖRÜŞMELER İŞLERİNİN DOĞAL PARÇASI

Öte yandan iki ABD konsolosluğu personelinin (Metin Topuz ve Hamza Uluçay) hâlâ tutukluluğunun sürdüğünü hatırlatan Nauert, ikisinin de Türkiye’deki güvenlik birimleriyle ve Türk hükümetiyle görevlerinin doğal tanımı gereği temas içinde olmalarına rağmen tutuklu olduğunu savunmayı sürdürdü. Nauert, ‘Yaptıkları temaslar işlerinin münasip bir parçasıdır, görev tanımları içindedir. Türkiye’nin sadece görevini yapan insanları hapse atması ve uygunsuz işlere karıştığını öne sürmesi bize göre yanlıştır. Ama sonuçta doğru istikamete adımlar attılar ve biz de doğru istikamette adımlar attık’ diye konuştu.

YILDIRIM İÇİN OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Başbakan Binali Yıldırım’ın ziyareti nedeniyle Amerikan Gizli Servisi ile Washington polisinin aldığı olağanüstü önlemler ‘özel bir tehdit değerlendirmesi mi var’ sorularına neden oldu. Yıldırım ve heyetinin kaldığı Beyaz Saray’a yürüme mesafesindeki St. Regis Oteli’nin önünde Washingtonlıların alışık olmadığı görüntüler vardı. Otelin bulunduğu sokak tamamen kapatılarak iki başına da tırlar çekildi. Otelin ana kapısındaki giriş çıkışlar kapatıldı, yan kapının önüne x-ray cihazı kuruldu. Türk tarafının özel bir önlem talep etmemesine rağmen alınan abartılı önlemlerin Cumhurbaşkanı’nın 16 Mayıs ziyareti sırasında gerekli tedbir alınmadığını belirten Ankara’nın eleştirilerine bir yanıt niteliğinde olabileceği yorumları yapıldı.

TRUMP’IN BELALISI SENATÖR BOB CROCKER’LA GÖRÜŞTÜ

Başbakan Yıldırım ABD gezisinin ilk akşamında ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Crocker ile kaldığı otelde yaklaşık 1.5 saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmeye Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da katıldı. Tennessee’li senatör Crocker ABD Başkanı Trump’a yönelik sert eleştirilerini gizlemeyen Cumhuriyetçi senatörler arasında. Kendisini yetersizlikle suçlayan eleştirileri nedeniyle Trump’ın hedef tahtasına oturttuğu Crocker son dönemde yaşadıkları gerilimin ardından 2018’de siyaseti bırakacağını açıklamıştı.

‘GÜVENSİZLİĞİN AŞILMASI UZUN SÜRECEK’

Yıldırım ile açıksözlü ve iyi bir görüşme yaptıklarını söyleyen Crocker, gündeme getirdiği konuların başında İzmir’de FETÖ davasından tutuklu Amerikalı pastör Andrew Brunson’ın durumunun geldiğini söyledi. İki ülke arasındaki mevcut zorlu sorunların aşılmasının uzun zaman alacağına vurgu yapan Crocker şunları söyledi: ‘Aramızdaki güvensizliğin aşılması uzun bir yolculuk olacak. Türkiye çok güzel bir ülke ve çok da önemli ilerlemeler kaydetmişti. Ancak son 5 yılda yaşananlarla geriye döndük.’

BAŞBAKAN YILDIRIM’IN PROGRAMI

Başbakan Binali Yıldırım Washington’daki ikinci gününde öğle saatlerinde Turkish Heritage Organization’ın düzenlediği yemekli toplantıda ABD’li düşünce kuruluşlarından temsilcilerle bir araya gelecek. Yıldırım daha sonra Amerikan basınından temsilcilerle görüşecek ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin Washington kampüsünü ziyaret edecek. Akşamüstü SETA DC tarafından düzenlenen toplantıya katılacak. Akşam saatlerinde ise Maryland’deki Diyanet Amerika Merkezi’ni ziyaret ederek Türk toplumdan temsilcilere hitap edecek. Yarın ise ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesi bekleniyor.

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