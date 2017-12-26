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    ABD'de ırkçılık karşıtları silahlanıyor

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 14:08 | Son Güncelleme:

    Independent gazetesinde bugün çıkan habere göre ABD’de son dönemde artan ırkçılık olaylarına karşı kendilerini sosyalist olarak tanımlayan beyaz Amerikalılar, silahlanmaya başladı. ‘Redneck Revolt’ adı altında toplanan aktivistler, ırkçılara karşı etnik ve dini farklı azınlıkları koruyor.

    Grup, taşralı beyazlara karşı sık sık aşağılanma amacıyla kullanılan Redneck ifadesini isim olarak seçmiş. Redneck Revolt yani ‘Redneck İsyanı’ adlı grubun tercih ettiği silahlar Sovyet yapımı tüfekler. ABD’deki silahlanma kanunları çerçevesinde silah edinip atış talimleri yapan grup kendilerini sosyalist olarak tanımlıyor.

    Redneck Revolt, kapitalizm karşıtı olduğu kadar ırkçılık ve ayrımcılıkla da mücadele ediyor. Solcu beyaz Amerikalıların oluşturduğu grubun yayınladığı açık bir mektupta siyasi çizgileri ortaya konuluyor. Mektupta, işçi sınıfı olan beyaz Amerikalılara “Etrafınıza bakın. Sizinkine benzer evlerde kimler yaşıyor? Fabrikada sizin yanınızda kimler çalışıyor, restoranda kimler sizin yanınızda yemek pişiriyor? Bunlar kesinlikle zengin beyazlar değil. Bunlar, kahverengi, siyah ve beyaz işçi sınıfı insanları. Onlar da sizinle aynı koşullarda yaşıyor, ailelerini beslemeye çalışıyor. O zaman, neden biz onları kendimizden farklı görüyoruz?” deniliyor.

    SİYAHİ GENÇLERİ EZEN ŞOFÖRE TEPKİ

    Grup sadece bildiri yazmakla kalmıyor. Geçtiğimiz yaz Long Island’daki Suffolk County adlı yerleşim biriminde iki siyahi genç bisiklete binerek bir kamyonet tarafından ezildi. Görgü tanıkları kamyonet sürücüsünün, gençleri kasten ezdiğini söyledi. Ancak mahkemede şüpheliye sadece dikkatsizlikten insanların hayatını tehlike atma suçlamasıyla dava açıldı. Sanık dava sonunda da suçsuz bulundu. Redneck Revolt bunun üzerine harekete geçti. Kurbanların aileleriyle ve bölge savcısıyla görüşen Redneck Revolt üyeleri, 2 siyahi gencin öldüğü otoyolu kapatan bir eylem yaptı. Bunun sonucunda sanık hakkındaki suçlama ikinci dereceden kasıtsız adam öldürmeye ve ihmalden ölüme sebebiyet vermeye yükseltildi.

     

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