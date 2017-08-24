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    ABD'de silahlı saldırı alarmı: Sokaklar kapatıldı, operasyon hazırlığı yapılıyor

    AA
    24 Ağustos 2017 - 20:45Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 20:58

    ABD'nin Charleston kentinde polisin silahlı saldırı ihbarı üzerine bazı sokakları kapatarak operasyona hazırlandığı bildirildi.

    Yerel medyadaki haberlere göre Güney Carolina'nın Charleston kentinde polis silahlı saldırı ihbarı üzerine bazı sokakları kapatarak çevredekileri tahliye etti.
    Polisten yapılan açıklamada da bir saldırı ihbarı olduğu ancak ölü ve yaralı bilgisi olmadığı belirtildi.

    NBC'nin haberine göre Charleston belediye başkanı en az bir rehinenin bulunduğunu söyledi. Resmi olmayan bilgilere göre saldırganın dükkanda çalışan hoşnutsuz bir işçi olabileceği belirtildi. 

    Silahlı saldırganın bir restauranta girerek kapıyı içeriden kilitlediği ve bazı kişileri rehin aldığı iddiları da yerel medyanın haberlerinde yer aldı. 

    Etiketler: abd , saldırı , Charleston
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