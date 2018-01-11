ABD'de sel felaketi: Ölü sayısı 17'ye çıktı

Geçtiğimiz ay Kaliforniya’da haftalarca süren yangınların sahil şeridi boyunca toprağı tutan bitki örtüsünü şiddetli şekilde tahrip etmesinin ardından yağışların etkisiyle meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 17’ye ulaştığı, 28 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Kayıp olan 13 kişiye ise hala ulaşılamadı.

Sel taşkınları sonrasında ağaçların devrilmesi ve enerji hatlarında oluşan hasar sonrasında yolların kapandığı aktarıldı. Acil kurtarma ekiplerinin, mahsur kalan insanları çatı katlarından kurtarmak için helikopter ve itfaiye ile aralıksız çalıştıkları açıklandı.

Yetkililer, 100'den evin yıkıldığını, 300'den fazla evin ise hasar gördüğünü bildirdi.

Çoğu ölümün, Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinin kuzeybatısında yaklaşık 9 bin kişilik zengin bir yerleşim bölgesi olan Montecito'da ilçesinde meydana geldiği belirtildi. Santa Barbara İlçe Sözcüsü David Villalobos, yaptığı açıklamada, "Oprah Winfrey, Rob Lowe ve Ellen DeGeneres gibi ünlü kişilere ev sahipliği yapıyor" diye konuştu.