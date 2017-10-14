Son dakika... ABD'de salgın büyüyor! Sokaklar çamaşır suyuyla yıkanıyor!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen pazar gecesi başlayan orman yangınlarından son dakika haberleri geliyor. Yangın henüz kontrol altına alınamamasına rağmen bu konuda "büyük bir ilerleme" sağlandığı ancak "acil durum"un devam ettiği bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 36'YA YÜKSELDİ

Yetkililerin, 1933 yılından bu yana Kaliforniya'daki "en tahrip edici yangın" olarak nitelediği alevlerle mücadele sürüyor. Eyalette 5 bin 700 dolayında ev ve iş yeri tahrip oldu, ölü sayısı ise 36'ya yükseldi. Yaşamını yitirenlerin çoğunluğu, 19 kişinin öldüğü Sonoma'daki yangın başta olmak üzere yaşlılardan oluşuyor.

Kaliforniya'daki elektrik ve gaz dağıtım şirketi, 34 bin abonenin elektriğinin kesildiğini, 47 bin aboneye de doğalgaz verilemediğini duyurdu.

İLERLEME SAĞLANMASINA RAĞMEN "ACİL DURUM" SÜRÜYOR

Eyalette 17 bölgede çıkan ve yaklaşık 200 bin dönümlük alanda etkili olan yangınlara 9 bin civarında itfaiye görevlisi müdahale ediyor.

Kaliforniya Acil Durum Müdürü Mark Ghilarducci, yangınların kontrol altına alınması konusunda büyük bir ilerleme sağlanmasına rağmen acil durumun henüz ortadan kalkmadığını açıkladı.

Alevleri kontrol altına almak için Nevada eyaletinden itfaiyeciler de çalışıyor. Utah eyaletinden ekipler ise bugün itibarıyla yangınlarla mücadeleye dahil olacak.

Yangından kurtulan bir hamile kadın, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, trafik yüzünden araçla ilerlemenin imkansız hale geldiği bir noktada bisikletle alevler arasından çıktığını, doğumuna ise bir hafta kaldığını ifade etti.

"Hepatit A" alarmı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen pazar günü başlayan orman yangınlarının ardından bu kez ölümcül Hepatit A salgını nedeniyle "acil durum" ilan edildi. Kaliforniya Valisi Jerry Brown, orman yangınları yüzünden eyaletin birçok bölgesinde aldığı kararın üzerinden bir hafta geçmeden şimdi de bulaşıcı Hepatit A salgınını önlemek amacıyla üç kentte acil durum ilan etti.

Brown, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Los Angeles, San Diego ve Santa Cruz'da görülen ölümcül Hepatit A nedeniyle bu bölgelerde salgının kontrolünü sağlamak amacıyla acil durum kararı aldığını" bildirdi.

Bu karara göre, Kaliforniya Kamu Sağlığı Bölümünün salgının görüldüğü bölgeler için derhal aşı temini ve dağıtımını sağlaması gerekiyor.

"DAHA FAZLA AŞI TALEBİ OLMASINA RAĞMEN ARZ SIKINTISI VAR"

Kaliforniya Kamu Sağlığı Bölümü Epidemiyoloji Uzmanı Dr. Gil Chavez ise kararla ilgili açıklamasında, "Acil durum ilanı çok hızlı bir şekilde ilerlememizi sağlıyor." ifadesini kullandı.

Chavez ayrıca eyalette salgının başlamasından bu yana merkezi yönetimin sağladığı kaynakla 81 bin doz aşı dağıtıldığını ancak yerel yönetimlerin daha fazla aşı talep etmesine rağmen arz sıkıntısı yaşandığını duyurdu.

SOKAKLAR ÇAMAŞIR SUYUYLA YIKANIYOR

San Diego'da sokaklar çamaşır suyuyla yıkanmaya başlanmıştı

San Diego'da geçen ay 16 kişinin ölümüne neden olan Hepatit A ile mücadele kapsamında evsizlerin kaldığı sokaklar başta olmak üzere kentin belirli bir bölümünün düzenli olarak çamaşır suyuyla yıkanması kararı alınmıştı.

Kentte ayrıca bu amaçla 19 bin kişinin aşılandığı açıklanmıştı.