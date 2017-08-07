Irkçılardan 'Starbucks' tuzağı

Kahve zinciri Starbucks’ın, 11 Ağustos’u ABD'de kaçak yaşayan insanlar için ‘Dreamer Day’ (Hayal Kuranların Günü) ilan ettiği ve o gün için geçerli bedava kahve dağıtımı ve indirim uygulaması yapacağına dair posterler sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Bazı kullanıcılar kendilerine posterlerin yer aldığı elektronik postalar atıldığını da belirtti. Posterlerin çıkış noktası araştırıldığında, sahte organizasyonun '4chain' adlı internet sitesinde kaçak olarak yaşayan insanları bir noktaya yönlendirmek ve göçmenlik bürolarına haber vererek yakalanmalarını sağlamak için tasarlandığı ortaya çıktı.

'Hayallerin ülkesi ABD' fikrinden yola çıkarak hazırlanan sahte kampanya için ‘Dreamer Day’ ismi uygun görüldü.

Anthony Durand isimli gencin sosyal medya üzerinden insanları uyarmasıyla kampanyanın gerçek olmadığı gün yüzüne çıkmaya başladı.

Durand, aynı kahve zinciri daha önce 10 bin göçmen işçiyi işe alacağını açıkladığı için ilk etapta kampanyanın doğru olduğunu düşündüğünü de belirtti.

Yaşanan gelişmeler üzerine, Starbucks resmi Twitter hesabından yayınladığı mesajla kampanyayı yalanlayarak, kesinlikle böyle bir etkinliğe sponsor olmadıklarını açıkladı ve takipçilerinden bu yanlış bilgiyi yaymamalarını istedi.

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