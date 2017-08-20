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    ABD'de polis skandalı! Genç kadın teşkilata dava açtı....

    Hürriyet Haber
    20 Ağustos 2017 - 10:55Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 12:14

    ABD'nin California eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki Jasmin Abuslin, Richmond kentindeki polis teşkilatındaki polis memurlarına kendisiyle 'şantajla' cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla dava açtı.

    Abuslis, dava açtığı polis memurlarının kendisinin 18 yaşından küçükken kendisiyle 'polis koruması' karşısında cinsel ilişkiye girmekle suçladı. Abuslis'in erken yaşta para karşılığı cinsel ilişkiye girmeye başladığı ancak bu durumu öğrenen polis memurlarının ise Abuslis'e yardımcı olmak yerine ondan faydalanmaya çalıştığı ifade edildi. 

    Genç kadının kısa süre önce Oakland Polis Departmanı'na da benzer bir suçlamayla dava açtığı ve 989.000 dolar tazminat kazandığı ifade edildi. 

    California eyaletini sarsan ve polisin karıştığı 'seks skandalına' rütbeli polislerin sessiz kaldığı suçlaması yapılıyor. Abuslis'in avukatı, kadının eyaletteki bazı diğer polis departmanlarına da dava açmaya hazırlandığını aktardı.

    Avukat John Burris, "Genç ve kırılgan bir kadından faydalandılar. Bu yaştaki kızlar bu tip olaylardan büyük bir psikolojik hasarla çıkar. Bunun farkına vararak yardım etmek yerine, onun durumundan faydalandırlar" ifadesini kullandı. 

    ABDde polis skandalı Genç kadın teşkilata dava açtı....

    Olaya Richmond polis departmanında 11 polisin karıştığı ifade ediliyor. 

    Olayon 2015 yılında bir polis memurunun intihar ettikten sonra, iş arkadaşları hakkında yazdığı notlardan sonra ortaya çıkmaya başladığı ifade edildi. 

    ABDde polis skandalı Genç kadın teşkilata dava açtı....

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    Etiketler: California , ABD , Polis
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