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    Türk pizzacının 'kadına yönelik şiddeti' ülke gündeminde!

    Hürriyet Haber
    14.01.2018 - 12:57 | Son Güncelleme:

    ABD'nin Pittsburg kentinde bir pizza restoranında yaşanan bir kavga gündeme oturdu. Türkiye kökenli olduğu iddia edilen Mahmut Yılmaz (41) isimli adam videonun başında siyahi bir kadından 'restoranı terk etmesini' istiyor ve anlaşılamayan bir nedenden kadına 'kafa atıyor.'

    Pittsburg'da yaşanan videonun başında adamın kadının restorandan ayrılmasını istediği görülüyor. Kapının önünde bekleyen siyahi kadın ise restoranı terk etmeyi reddediyor ve içeriye doğru yaklaşmaya başlıyor. 

    Yaşanan olayın nedeni tam olarak bilinmezken, olayın ardından siyahi kişilerin restoranın önüne olaya tepki olarak gösteri yaptığı belirtildi. 

    Videoyu çeken kişi, kavganın sebebini ve öncesinde yaşanan tartışmaya ilişkin bir bilgisi olmadığını söyledi.

    ABD'li bir sosyal medya kullanıcısı, Mahmut isimli adamın kadına müdahale etmek yerine bir sorun olması durumunda polisi araması gerektiği yorumunda bulundu. 

    Kadının olayın ardından hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Mahmut isimli adamın polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. 

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , son haber , pittsburgh
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