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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Hürriyet Haber
13.01.2018 - 06:49 | Son Güncelleme:

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge olarak kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta arttı.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 8-12 Ocak tarihlerinde ABD'de 10 petrol sondaj kulesi hizmete alındı.

Söz konusu artış, ayrıca, geçen yılın haziran ayından bu yana petrol sondaj kulesi sayısındaki en hızlı haftalık yükseliş oldu. 

Öte yandan, ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuk hava nedeniyle ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta sert düşüş göstermişti. 

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıklanan verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 290 bin varil azalarak 9,49 milyon varile gerilemişti. 

EIA'nın ocak ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 10 milyon varil olması tahmin ediliyor. 

Rapora göre, ayrıca, ülkenin ham petrol üretiminin 2019'da günlük ortalama 10,8 milyon varile yükselmesi, Kasım 2019'da da günlük ortalama 11 milyon varilin üzerine çıkarak rekor kırması öngörülüyor. 

Etiketler: brent petrol
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