ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge olarak kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta arttı.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 9 petrol sondaj kulesi hizmete alınırken, 6-10 Kasım'ı kapsayan hafta itibarıyla toplam sayı 738'e yükseldi.

Ülkedeki sondaj kulesi sayısı geçen hafta 8 azalırken, böylece bu haftaki artışla geçen haftaki kayıplar telafi edilmiş oldu.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki artışın ardından küresel piyasada petrol fiyatlarında hafif düşüş görüldü.

TSİ 21.15'te Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı 63,44 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 56,64 dolara kadar geriledi. Ayrıca ABD'nin ham petrol üretimindeki artış geçen hafta da devam etti.