ABD’de otomobil satışları 2009’dan bu yana ilk kez düştü

Son 8 yıldır büyüyen, 2016 yılında ise 17.6 milyon adetle rekor kırılan pazarda 2017 yılında yüzde 1.8’lik düşüşle 17.2 milyon otomobil satıldı. Amerikan

pazarının 3 büyüğü General Motors (GM), Ford ve Toyota’nın satışları düşürken, pazardaki kaybı devasa pick-up (kamyonet) SUV ve crossover modellerinin artan satışları önledi. Amerika’da sedan otomobillerin pazar payı ise 2012 yılında yüzde 50’yken 2017’de yüzde 36’ya kadar geriledi.

*GM’in satışları 2017’de yüzde 1.4 düşerek 3 milyon adede gerilerken, Ford’un satışları yüzde 0.9’lık kayıpla 2.6 milyon oldu. Ancak Ford aralık ayında F150 modeliyle rekor satış yaparak düşüşü azalttı. 2017 yılında Ford, 900 bine yakın F150 satışı gerçekleştirdi.

*Toyota’nın ABD satışları 2017’de yüzde 0.6 kayıpla 2.4 milyon adede inerken, özellikle Camry, RAV4 ve SUV modellerinin performansı düşüşü önledi.

*Fiat’ın bünyesindeki Chrysler Grubu’nun satışları ise 2017 yılında yüzde 8.6 düşüreke 2 milyon adede geriledi.



*Honda’nın 2017 yılında satışları yüzde 0.2’lik artışla 1.6 milyon adede çıkarken, Nissan’ın satışları ise yüzde 1.9 artışla 1.6 milyon adet oldu.













