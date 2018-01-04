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ABD’de otomobil satışları 2009’dan bu yana ilk kez düştü

Emre ÖZPEYNİRCİ
04.01.2018 - 12:21 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE’de 2017 yılında ne kadar otomobil satıldığı, rekor kırılıp kırılmadığı bu akşam Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) düzenleyeceği ‘Gladyatörler’ töreniyle belli olacak. Çin’den sonra dünyanın en büyük pazarı Amerika’da ise sonuçlar dün belli oldu. Amerika’da otomobil satışları finansal krizin yaşandığı 2009 yılından bu yana yani 8 yıl sonra ilk kez düştü.

Son 8 yıldır büyüyen, 2016 yılında ise 17.6 milyon adetle rekor kırılan pazarda 2017 yılında yüzde 1.8’lik düşüşle 17.2 milyon otomobil satıldı. AmerikanABD’de otomobil satışları 2009’dan bu yana ilk kez düştü
pazarının 3 büyüğü General Motors (GM), Ford ve Toyota’nın satışları düşürken, pazardaki kaybı devasa pick-up (kamyonet) SUV ve crossover modellerinin artan satışları önledi. Amerika’da sedan otomobillerin pazar payı ise 2012 yılında yüzde 50’yken 2017’de yüzde 36’ya kadar geriledi.

*GM’in satışları 2017’de yüzde 1.4 düşerek 3 milyon adede gerilerken, Ford’un satışları yüzde 0.9’lık kayıpla 2.6 milyon oldu. Ancak Ford aralık ayında F150 modeliyle rekor satış yaparak düşüşü azalttı. 2017 yılında Ford, 900 bine yakın F150 satışı gerçekleştirdi.

*Toyota’nın ABD satışları 2017’de yüzde 0.6 kayıpla 2.4 milyon adede inerken, özellikle Camry, RAV4 ve SUV modellerinin performansı düşüşü önledi.

*Fiat’ın bünyesindeki Chrysler Grubu’nun satışları ise 2017 yılında yüzde 8.6 düşüreke 2 milyon adede geriledi.

*Honda’nın 2017 yılında satışları yüzde 0.2’lik artışla 1.6 milyon adede çıkarken, Nissan’ın satışları ise yüzde 1.9 artışla 1.6 milyon adet oldu.

ABD’de otomobil satışları 2009’dan bu yana ilk kez düştü

ABD’de otomobil satışları 2009’dan bu yana ilk kez düştü


 

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