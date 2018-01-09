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    ABD'de okyanus dondu!

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 10:35 | Son Güncelleme:

    ABD'de 80 yılda üçüncü kez Atlantik kıyılarının donduğu görüldü.

    ABD'nin Massachusetts eyaletinde Atlantik okyanusu kıyıları dondu. Son yılların en soğuk kışını yaşayan ABD'de çekilen fotoğraflar havanın etkilerini gösteriyor.
    Atlantik okyanusunun son 80 yılda üçüncü kez donduğu belirtiliyor.
    "Soğuk hava bombası" olarak bilinen "Bombogenesis", ABD'nin özellikle kuzeydoğusu karla kaplandı. ABD’nin New York kenti, Pensilvanya ve New Jersey eyaletlerinde fırtınanın merkezi basıncı, 24 saat içerisinde 53 milibar düştü.

    22 KİŞİ ÖLDÜ

    Yetkililer, Richmond ve Virginia başta olmak üzere doğu kıyısında aşırı soğuklar nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. ABD Ulusal Hava Servisi, tarafından "Dondurucu hava kütlesi ve rüzgarlar bu hafta sonu ABD’nin doğusu üzerinde etkisini sürdürecek" açıklaması yapıldı.

    ABDde okyanus dondu

    ELEKTRİK SIKINTISI DA YAŞANIYOR

    Minneapolis’de de hava sıcaklığı -25 dereceye ulaşırken, tüm eyaletler soğuklarla başa çıkmaya çalışıyor.

    Beklenmedik şekilde Teksas’ta kar yağışına neden olan fırtına, etkili olduğu bölgelerde elektrik kesintileri ve kazalara da yol açtı. Virginia ve Kuzey Carolina eyaletlerinde 40 bin kişiye elektrik verilemediği belirtildi.

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