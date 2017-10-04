ABD'de kredi raporlama şirketleri tartışılıyor

ABD'de kredi raporlama şirketi Equifax'a yapılan siber saldırıda 143 milyon Amerikalının kişisel bilgilerini çalınması, ülkede kredi raporlama kuruluşlarına karşı yeni bir tartışma başlattı.



Equifax'ın eski İcra Kurulu Başkanı (CEO) Rich Smith, ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Smith, bu yılın mayıs-temmuz aylarında gerçekleşen siber saldırılarda yaklaşık 143 milyon Amerikalının kişisel bilgilerinin çalınmasında sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirterek, "Siber saldırı benim görev süremde meydana geldi ve CEO olarak tüm sorumluluk benim" dedi.

Siber saldırıyı kimin yaptığı konusunda herhangi bir bilgisinin olmadığını belirten Smith, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun olayı araştırdığını bildirdi. Buna karşın, başta Demokratlar olmak üzere birçok temsilci, Equifax'ın güvenlik açığından ötürü özür dilemesinin sorunu çözmediğini vurgulayarak, kredi raporlama şirketlerine yönelik regülasyonların güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Demokrat Illinois Temsilcisi Jan Schakowsky, ülkedeki kredi raporlama şirketlerinin federal hükümet tarafından denetlenmesi çağrısında bulunurken, "Kredi raporlama şirketlerinin kendi kendilerini denetlemelerine güvenemeyiz" ifadelerini kullandı.

Teksas Milletvekili Gene Green ise siber saldırının önlenebileceğini iddia ederek, Equifax'in ihmali dolayısıyla kapatılmayı hak ettiğini savundu.

"MÜŞTERİLERİNE BİRKAÇ BİN DOLAR ÖDESİNLER"

Cumhuriyetçi Teksas Temsilcisi Joe Barton ise bilgileri çalınan müşterilere tazminat ödenmesini gündeme getirdi.

Siber saldırıda bilgileri çalınan müşterilerden sadece özür dilemeleriyle sorunun çözülmediğini vurgulayan Barton, federal hükümetin harekete geçmemesi halinde her yıl bu tür olaylar yaşanabileceğini belirtti. Barton, "Bilgileri çalınan müşterilerinize birkaç bin dolar ödeseniz, daha dikkatli davranırsınız gibime geliyor" ifadelerini kullandı.

Equifax, eylül başında yaptığı açıklamada, sistemlerine mayıs -temmuz aylarında yapılan siber saldırı sonucunda çalınan bilgiler arasında müşterilerin isimleri, sosyal güvenlik numaraları, doğum tarihleri ve sürücü belgelerinin bulunduğunu duyurmuştu.