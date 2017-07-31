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    ABD'de kaybolan Esma Dönük'ten güzel haber

    İHA
    31 Temmuz 2017 - 11:47Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 12:29

    ABD'de 9 ay önce kaybolan 18 yaşındaki Esma Dünük'ün bulunduğu ve güvende olduğu açıklandı.

    9 ay önce ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Lewittown Kasabası'nda kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 18 yaşındaki Türk kızı Esma Dünük'ün bulunduğu açıklandı. Bristol Township polisinin yaptığı açıklamaya göre, Esma Dönük'ün, bulunduğu ve güvenli bir yerde olduğunu duyurdu.

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    ABD polisi tarafından özel birim oluşturularak aranan Dönük, ayrıca sosyal medya aracılığıyla ABD genelinde aranıyordu. Polis, konuyla ilgili çok sayıda kişin takibe alındığını ve olayın çok yönlü soruşturulduğunu, olayın başından bu yana polise bilgi ve ihbarda bulunan, Esma Dönük'ün bulunmasında yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz açıklamasında bulundu.

    Yetkililer, Esma Dönük için başka bir açıklama yapmazken, güvenli bir yerde olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, daha sonra gerekli açıklamalar yapılarak ailesine teslim edileceğini belirtti. 18 yaşındaki Esma Dönük, 3 Ekim 2016 tarihinden kaybolmuştu.

    ABDde kaybolan Esma Dönükten güzel haber

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    Etiketler: ABD , Pensilvanya , Esma Dünük
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