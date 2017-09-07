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ABD'de işsizlik maaşı talebi beklentinin üstünde

AA
07.09.2017 - 16:24 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 16:24

ABD’de geçen hafta ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 298 binle beklentinin çok üstünde açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 2 Eylül ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 62 bin kişi artarak 298 bine çıktı. Piyasaların işsizlik maaşı başvurularına yönelik beklentisi 245 bin düzeyindeydi. 

Bir önceki haftaya ilişkin işsizlik maaşı başvuru rakamı ise revize edilmeyerek 236 binde kaldı. 

Veriler ayrıca, geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 Eylül haftasında 13 bin 500 kişi artarak 250 bin 250’ye yükseldiğini gösterdi. 

Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 5 bin kişi azalarak 1 milyon 940 bine indi. Bir önceki haftaya ilişkin son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 1 milyon 942 binden 1 milyon 945 bine revize edildi. 

Etiketler: ABD Çalışma Bakanlığı , işsizlik verisi , işsizlik maaşı başvuruları
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