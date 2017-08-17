MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>ABD'de ırkçılık tartışması büyüyor... Lincoln anıtına saldırı

    ABD'de ırkçılık tartışması büyüyor... Lincoln anıtına saldırı

    AA
    17 Ağustos 2017 - 00:14Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 00:17

    ABD'de köleliği kaldıran eski Başkan Abraham Lincoln'ün Washington'daki anıtı, Beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı ırkçı grupların saldırısına uğradı. Geçtiğimiz Cumartesi günü Charlottesville kentinde yaşanan olaylarda ırkçı gruplar solcu eylemcilerin üzerine araç sürmüş ve bir kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından tüm ülkede tansiyon artmış ve tartışmalar yaşanmaya başlamıştı.

    ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde ırkçılar ve karşıtları arasındaki gösterilere yönelik tartışmalar devam ederken, Washington'daki ünlü Lincoln Anıtı ırkçıların boyalı saldırısının hedefi oldu.

    Kuzey Carolina'nın Durham kentinde, ülkede köleliği, çıkardığı kanunla sonlandıran 16. ABD Başkanı Abraham Lincoln için yapılan Washington'daki Lincoln anıtının sütunlarından birine kırmızı boyayla küfürlü yazı yazıldı.


    Öte yandan ABD'deki iç savaş sırasında köleliği savunan 'konfederasyon'u hatırlatan sembol, bayrak ve anıtların kaldırılmasıyla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Charlottesville kentindeki ırkçı şiddet olaylarının ardından Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde, kölelik yanlısı Güney eyaletlerinin komutan ve savaşçılarının anısına inşa edilen anıtlar bir gecede kaldırıldı. Ayrıca Maryland, Kentucky, Tennessee ve Florida eyaletlerinin birçok kentinde anıtların kaldırılması konusunda öneriler yapıldı.

    Güney Carolina eyaletinde siyahların gittiği bir kiliseye silahlı saldırı düzenleyip, 9 kişiyi katleden 21 yaşındaki ırkçı Dylan Roof'un sosyal medyada konfederasyon bayrağı ile fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla, ülke genelinde konfederasyon bayraklarının indirilmesi tartışmaları zirveye çıkmıştı.

    ABRAHAM LİNCOLN KİMDİR?
    ABD'nin 16. başkanı olan Abraham Lincoln, Amerikan İç Savaşı'nda Amerika Konfedere Devletleri'ne karşı büyük bir galibiyet elde ederek, ülkenin birliğini korudu ve köleliği bitirdi. Lincoln, John Wilkes Booth adında aşırı Güney taraftarı bir aktör tarafından suikast sonucu 15 Nisan 1865'te öldürüldü.

    ABD'de köleliğe karşı birliği oluşturan Kuzey eyaletleri ile ekonomisi tarıma dayalı olan ve kölelikten kazanç sağlayan konfederasyonu oluşturan Güney eyaletlerinin 1861-1865 yılları arasında yaptıkları iç savaşta Güney'in yenilgiye uğramasıyla, kölelik karşıtı Başkan Lincoln 1 Ocak 1863'te, konfederasyona üye eyalet topraklarındaki bütün kölelerin azat edilmesi emrini veren Özgürlük Bildirgesi'ni imzalamıştı.

    Son dakika... ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı: 1 ölüSon dakika... ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı: 1 ölü

    Kim bu beyaz ırkçılar ‘Amerikan Talibanı’Kim bu beyaz ırkçılar? ‘Amerikan Talibanı’

    Trump: George Washington da köle sahibiydiTrump: George Washington da köle sahibiydi



    Etiketler: ABD , Abraham Lincoln , ırkçılık
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri