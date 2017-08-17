ABD'de ırkçılık tartışması büyüyor... Lincoln anıtına saldırı

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde ırkçılar ve karşıtları arasındaki gösterilere yönelik tartışmalar devam ederken, Washington'daki ünlü Lincoln Anıtı ırkçıların boyalı saldırısının hedefi oldu.



Kuzey Carolina'nın Durham kentinde, ülkede köleliği, çıkardığı kanunla sonlandıran 16. ABD Başkanı Abraham Lincoln için yapılan Washington'daki Lincoln anıtının sütunlarından birine kırmızı boyayla küfürlü yazı yazıldı.





Öte yandan ABD'deki iç savaş sırasında köleliği savunan 'konfederasyon'u hatırlatan sembol, bayrak ve anıtların kaldırılmasıyla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Charlottesville kentindeki ırkçı şiddet olaylarının ardından Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde, kölelik yanlısı Güney eyaletlerinin komutan ve savaşçılarının anısına inşa edilen anıtlar bir gecede kaldırıldı. Ayrıca Maryland, Kentucky, Tennessee ve Florida eyaletlerinin birçok kentinde anıtların kaldırılması konusunda öneriler yapıldı.



Güney Carolina eyaletinde siyahların gittiği bir kiliseye silahlı saldırı düzenleyip, 9 kişiyi katleden 21 yaşındaki ırkçı Dylan Roof'un sosyal medyada konfederasyon bayrağı ile fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla, ülke genelinde konfederasyon bayraklarının indirilmesi tartışmaları zirveye çıkmıştı.

ABRAHAM LİNCOLN KİMDİR?

ABD'nin 16. başkanı olan Abraham Lincoln, Amerikan İç Savaşı'nda Amerika Konfedere Devletleri'ne karşı büyük bir galibiyet elde ederek, ülkenin birliğini korudu ve köleliği bitirdi. Lincoln, John Wilkes Booth adında aşırı Güney taraftarı bir aktör tarafından suikast sonucu 15 Nisan 1865'te öldürüldü.



ABD'de köleliğe karşı birliği oluşturan Kuzey eyaletleri ile ekonomisi tarıma dayalı olan ve kölelikten kazanç sağlayan konfederasyonu oluşturan Güney eyaletlerinin 1861-1865 yılları arasında yaptıkları iç savaşta Güney'in yenilgiye uğramasıyla, kölelik karşıtı Başkan Lincoln 1 Ocak 1863'te, konfederasyona üye eyalet topraklarındaki bütün kölelerin azat edilmesi emrini veren Özgürlük Bildirgesi'ni imzalamıştı.









