ABD'de inşaat harcamaları beklentiyi aştı

ABD'de inşaat harcamaları, geçen yılın kasım ayında yüzde 0,8 artarak beklentinin üstünde gerçekleşti. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, inşaat harcamaları kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Yükselişini 4'üncü aya taşıyan veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,5 artış yönündeydi.



Beklentiyi aşan inşaat harcamalarında özellikle tek ailelik konutlara yönelik inşaat faaliyetlerdeki artışın etkili olduğu belirtildi.



Bu arada, ekim ayı inşaat harcamalarındaki artış yüzde 1,4’ten yüzde 0,9'a revize edildi.



Analistler, inşaat harcamalarının son 4 aydır artmasının konut sektöründeki iyileşmenin sürmesine yardımcı olacağını kaydetti.