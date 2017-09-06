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    ABD'de ikinci kasırga paniği! Halk kaçıyor...

    Hürriyet Haber
    06.09.2017 - 08:07 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 08:07

    ABD Ulusal Kasırga Merkezi, hafta sonu Atlantik Okyanusu üzerinden gelmesi beklenen ve saatteki hızı 175 kilometreye ulaşacak kasırganın Florida dahil Meksika Körfezi kıyılarını etkileyeceğini duyurdu. Texas'ı vuran Harvey kasırgasının ardından ikinci büyük şoku yaşayan ABD'liler telaş için tedbir almaya başladı.

    ABD'nin en kalabalık eyaletlerinden Florida'da ve Meksika Körfezi kıyılarında yaşayanlar, Texas'taki Harvey kasırgasının yaralarını henüz saramadan, hafta sonu gelmesi beklenen yeni kasırga Irma nedeniyle hazırlıklara başladı.

    ABDde ikinci kasırga paniği Halk kaçıyor...

    ABD Ulusal Kasırga Merkezi, ABD'deki güzergahı tam belli olmayan ancak hafta sonu Atlantik Okyanusu üzerinden gelmesi beklenen, saatteki hızı 175 kilometreye ulaşacak kasırga "Irma"nın, Florida dahil Meksika Körfezi kıyılarını vuracağını bildirdi.

    ABDde ikinci kasırga paniği Halk kaçıyor...

    Merkezin, yeni kasırgaya hazırlanılması çağrısında bulunmasının ardından Florida'da halk alışveriş merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

    ​Florida Valisi Rick Scott, eyalet genelinde acil durum ilan ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Floridalılara Irma kasırgasına karşı hazırlanmaları için federal yönetimin (devlet) tüm kaynaklarını sunduğunu duyurdu.

    ABDde ikinci kasırga paniği Halk kaçıyor...

    Meteoroloji yetkilileri, Porto Riko'yu vuran ve acil durum ilan edilerek Ulusal Muhafızların müdahalede bulunması kararının çıkarılmasına yol açan Irma kasırgasının çok güçlü ve tehlikeli olabileceği uyarısı yapıyor.

    Meteorolog Dave Samuhel, kasırganın etkili olacağı bölgede yaşayan halka "acil yardım malzemelerinizi hazırlayın" uyarısında bulundu.

    ABDde ikinci kasırga paniği Halk kaçıyor...

    Etiketler: ABD , Florida , Kasırga
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