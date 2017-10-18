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    ABD'de "Hepatit A" alarmı: Ölü sayısı artıyor

    ANKARA (AA)
    18.10.2017 - 21:22 | Son Güncelleme:

    ABD'nin California eyaletinde Hepatit A salgınında ölenlerin sayısının 19'a çıktığı bildirildi.

    BBC'nin haberine göre, yetkililer, California Valisi Jerry Brown'un acil durum ilanından bir hafta sonra Hepatit A salgınında 19 kişinin öldüğünü açıkladı. 

    Eyalette geçen kasım ayından bu yana çoğu evsiz 500'den fazla kişiye Hepatit A virüsünün bulaştığı ifade ediliyor. 

    Brown, hafta sonu Hepatit A salgınını önlemek amacıyla California eyaletinde Los Angeles, San Diego ve Santa Cruz'da acil durum ilan etmişti. 

    San Diego'da geçen ay Hepatit A ile mücadele kapsamında evsizlerin kaldığı sokaklar başta olmak üzere kentte bazı bölgelerin düzenli olarak çamaşır suyuyla yıkanması kararı alınmıştı. 

    Kentte ayrıca bu amaçla 19 bin kişinin aşılandığı açıklanmıştı. 

    Etiketler: ABD
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