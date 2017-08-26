ABD'de Harvey Kasırgası şiddetini artırdı, acil durum ilan edildi

Meksika Körfezi üzerinden gelen ve ABD'de kasırgaya dönüşen Harvey şiddetini artırdı. Saatteki hızının 210 kilometreye çıkacağı öngörülen kasırganın yeni derecesinin "dördüncü kategori" olduğu açıklandı.

Teksas Valisi Greg Abbott’ın, "Ölümcül ve büyük bir felakete yol açabilir" diye nitelediği Harvey kasırgası nedeniyle milyonlarca kişi evlerini terk ederek sığınaklara yerleşti. Teksas eyaletini iki kez art arda vurması da beklenen kasırganın sellere ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Bu arada, Vali Abbott geçen perşembe akşamı ABD Başkanı Donald Trump ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) Müdürü Brock Long ile kasırgaya karşı hazırlıkların ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. Vali Abbott, dün Başkan Trump'a yazdığı mektupta da kasırganın etkili olduğu bölgeler için "başkanlık felaket ilanı" (felaket bölgesi) talebinde bulundu.





Teksas Valisi Greg Abbott bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Birçok kişi bu kasırgayı hafife alıyor, kendilerine büyük bir tehdit oluşturmayabileceğini düşünüyor. Lütfen uyarılara kulak verin ve mümkün olduğu kadar bölgeyi terk edin" dedi.







Bölgede geçen çarşamba gününden bu yana Harvey'e karşı hazırlıklar devam ederken, kasırganın etkili olacağı yerlerde halk gıda ve su stoku yaptı. Teksas'ta 30 yönetim bölgesinde, Louisiana'da da eyalet genelinde cuma akşamı itibarıyla acil durum kararı alındı. Houston, Texas City, Galveston, Freeport ve Corpus Christi'deki limanların tamamına yakınının kapatılması emri de verildi.





UÇUŞLAR İPTAL, OKULLAR TATİL

Şimdiden Houston'da 31 bin kişinin elektriksiz kalmasına neden olan Harvey yüzünden hava yolu şirketleri uçuşlarını iptal etti. Kasırga, okulların tatil olmasına yol açarken, konser ve spor müsabakası benzeri önceden planlanan birçok etkinlik ertelendi.





Meteorologların "hayati tehlike oluşturan bir kasırga" olarak nitelendirdiği Harvey'in büyük hasara yol açmasından korkuluyor.





ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nin verilerine göre, birinci kategori kasırganın saatteki hızı 119-153 kilometreyi buluyor. Evlerin çatılarının uçmalarına, büyük ağaç dallarının kırılmalarına, sığ köklü ağaçların devrilmelerine yol açabiliyor. Enerji hatlarına da zarar veren kasırga yüzünden birkaç günlük elektrik kesilmelerine yol açabiliyor.



İkinci kategori kasırgada rüzgarın saatteki hızı 154-177 kilometreyi buluyor. Bu kasırga sağlam olarak inşa edilmiş yapılarda bile çatı ve cephelerde hasarlara yol açabiliyor. Çok sayıda ağaçların devrilmesine, yolların kullanılamaz hale gelmesine yol açabiliyor ve birkaç gün ile bir hafta arasında elektrik kesilmelerine neden olan hasarlara yol açıyor.





Hızı saatte 178-208 kilometreyi bulan üçüncü derece kasırga da yapılarda önemli derecede hasarlara yol açıyor, birçok ağaç köklerinden devriliyor ve yolların kullanılmaz hale gelmesine yol açıyor. Üçüncü kategori kasırga sonrasında elektrik ve içme suları birkaç gün ile birkaç hafta arasında kullanılamayacak duruma geliyor.





Saatteki hızı 209-251 kilometre arasını bulan dördüncü kategori kasırga gerçek anlamda bir felakete yol açıyor. İyi inşa edilmiş evlerin bile çatılarını ve duvarlarını yıkabiliyor, araçlara, ağaçlara çok önemli zararlar verebiliyor. Elektrik direklerini, köprüleri yıkabiliyor. Aylar boyunca sürecek elektrik kesilmeleri ve içme suyu yokluğuna da yol açan bu tür kasırganın vurduğu bölgeler haftalar ya da aylar boyunca yaşanamaz hale geliyor.





Hızı saatte 252 kilometreyi bulup bunu daha da aşan beşinci kategori kasırga tam bir felaket yaşatıyor. Önüne kattığı her şeyi darmadağın edip parçalayan kasırga evleri, ağaçları yıkıyor, araçları sürüklüyor. Kasırganın vurduğu yerler aylarca yaşanamaz hale geliyor. Devrilen ağaçlar ve elektrik direkleri nedeniyle kara yollarında büyük oranda ve aylarca sürebilecek ulaşım sıkıntısı yaşanıyor.