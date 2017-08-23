ABD'de 'görgüsüz' bakan eşi ortalığı karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in (54) oyuncu eşi Louise Linton (36), devlet tarafından bakanın kullanımına sunulmuş uçaktan inerken çektiği bir fotoğrafta üzerindeki lüks giysileri markalarıyla etiketleyip Instagram hesabında paylaştı.

Üzerindeki kıyafetlerin toplam değeri 15 bin doları bulan Linton’un bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.

‘SİZDEN FAZLA VERGİ ÖDÜYORUZ’

Linton’ın fotoğrafının altına bir kullanıcı bu uçuşun vergi mükelleflerinin parasıyla yapıldığını hatırlatarak “Sizin küçük ‘kaçamağınızı’ ödeyebildiğimiz için memnunum. Acınası durum” yorumunda bulundu.

Buna karşılık eşinin mal varlığı 500 milyon dolar olarak tahmin edilen Linton, “Eminim ki ben ve eşim bu ülkeye sizden daha çok vergi ödüyoruz” yanıtını verdi.

Ayrıca Linton, eşinin ve kendisinin bu ülke için fedakarlıkta bulunduğunu belirterek “Pasif agresif iğrenç yorumunuz için teşekkür ederim. Biraz sakinleşin ve Game of Thrones’un yeni bölümünü izleyin” ifadelerini kullanınca tepkiler daha da büyüdü. Linton paylaşımı ve yanıtı, birçok kullanıcı tarafından ‘görgüsüzlük’ olarak değerlendirildi.

FOTOĞRAFI SİLDİ, HESABINI GİZLEDİ

Eleştiriler üzerine özür dilemek zorunda kalan Linton, paylaşımlarının ‘uygunsuz ve duyarsız’ olduğunu duyurdu. Tartışmalı fotoğrafını da silen Linton, hesabını yabancı kullanıcılara kapatarak ‘gizli’ konuma aldı. Linton’ın uçuşunu Mnuchin’in ödediği iddia ediliyor.

Steven Mnuchin ve Louise Linton, 24 Haziran’da evlenmişti.