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    ABD'de first lady tartışması

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 23:37 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump ile anılarını kitaplaştıran eski eşi Ivana Trump arasında “First Lady” tartışması yaşandı.

    Başkan Trump’ın ilk eşi ve 3 çocuğunun annesi 68 yaşındaki Ivana Trump, ABC televizyonunun “Good Morning Amerika” programında anılarını yazdığı “Raising Trump (Trump Yetiştirmek)” adlı kitabını tanıttı. Ivana Trump, “Beyaz Saray’ı doğrudan arayabilirim ama Melania orada olduğu için onu (Donald Trump) aramak istemiyorum. Herhangi bir kıskançlığa neden olmak istemiyorum. Çünkü ben esasen Trump’ın ilk eşiyim. Ben ‘first lady’yim (birinci hanımefendi), tamam mı” dedi. Başkent Washington’da yaşamak gibi bir isteği olmadığını belirten Ivana Trump, Çek Cumhuriyeti’nin büyükelçilik talebini bile geri çevirdiğini ifade etti.

    ‘REKLAM AMAÇLI AÇIKLAMA’
    Trump’ın halihazırda evli olduğu üçüncü eşi Melania Trump, Beyaz Saray İletişim Müdürü Stephanie Grisham aracılığıyla yaptığı açıklamada Ivana Trump’a şöyle cevap verdi: “Bayan Trump, Beyaz Saray’ı Başkan Trump ve (oğlu) Barron (10) için eve dönüştürdü.ABD’nin first lady’si rolünden onur duyuyor. Unvanını ve rolünü çocuklara yardım etmek için kullanmayı planlıyor, kitap satmak için değil.” Ivana Trump, Donald Trump ile 1977-92 yılları arasında evli kalmıştı.

    Etiketler: ABD , Donald Trump , gazetehaberleri
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