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    ABD'de binlerce kişi Irma Kasırgası'na ateş açacak

    Hürriyet Haber
    09.09.2017 - 23:16 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 23:28

    ABD’nin Florida eyaleti tarihindeki en büyük kasırgalardan birine hazırlanırken, bireysel silahlanmayı savunan onbinlerce Amerikalı da kasırgaya karşı 'ateş ederek' önlem almayı planlıyor.

    Floridalı 22 yaşındaki bir gencin açtığı 'Irma Kasırgası’na ateş et (Shoot at Hurricane Irma)' adlı etkinliğe onbinlerce kişi katılmayı planlıyor.

    Duvar'ın haberine göre, Ryan Edwards isimli genç, Facebook’taki etkinliği 'stres ve sıkıntı' nedeniyle açtığını söylese de, azımsanamayacak sayıda Facebook kullanıcısı etkinliği ciddiye almış görünüyor. 22 bini aşkın Facebook kullanıcısı etkinliğe katılacağını, 48 bini de katılmayı düşündüğünü belirtti. Edwards, “Ben bu etkinliği stres ve sıkıntıdan açmıştım ama işler kontrolümden çıktı” dedi.

    'BU BÜYÜK KABADAYIYA KARŞI KOYMA VAKTİ GELDİ'

    Edwards’ın etkinlik tarifinde, “Bu büyük kabadayıya karşı koyma vakti geldi. Burası bizim evimiz ve kimse bizi buradan atamaz. Irma Kasırgası’na ateş ederken bu savaşta bana katılın ve onu gördüğünüz yerde vurun. Cehennemde yanacak” yazıyor. Etkinliğe katılacağı belirtilen kullanıcılarının kaçının şaka yaptığı ise haliyle bilinmiyor.

     

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    Etiketler: ABD , Irma , Kasırga
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